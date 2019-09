Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: (Korrekturmeldung Unfallort) Bonndorf: Motorradfahrer nach Zusammenstoß mit Lkw schwer verletzt

Freiburg (ots)

Korrekturmeldung: Bei der Unfallörtlichkeit handelt es sich um die L159 und nicht um die L161.

Ursprungsmeldung: Am Samstag, 07.09.19, gegen 09.40 Uhr, kam es auf der L161 bei Bonndorf zu einem Verkehrsunfall. In einer scharfen Rechtskurve, kurz vor dem Abzweig nach Wittlekofen, kam ein Motorradfahrer, der aus Richtung Bonndorf kam, aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Hier stieß er mit einem entgegenkommenden Lkw zusammen, wobei er sich schwer verletzte. Der 41 jährige Zweiradfahrer musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften am Unfallort.

Kj

