Polizei Mettmann

POL-ME: Kradfahrer schwer verletzt - Ratingen - 1908128

Mettmann (ots)

Am Samstagmittag des 24.08.2019 gegen 13:20 Uhr beabsichtigte ein 37 jähriger VW Fahrer aus Willich aus einer Grundstücksausfahrt an der Mettmanner Straße in Ratingen in Richtung Innenstadt einzubiegen. Hierbei übersah er einen von links kommenden 54 jährigen Düsseldorfer, der mit seiner Yamaha die Mettmanner Straße in Fahrtrichtung Mettmann befuhr. Es kam zu einer Kollision in deren Folge der Kradfahrer schwer verletzt und einem nahegelegenen Krankenhaus zugeführt wurde, wo er stationär verblieb. Es entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von ca. 6000 Euro. Die Unfallörtlichkeit wurde für die Dauer der Unfallaufnahme zeitweise komplett gesperrt.

