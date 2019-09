Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau: Bahnschranke durch Lkw beschädigt - Zeugensuche

Zu einem Vorfall von Freitag, 06.09.19, 15.15 Uhr, am Bahnübergang in der Robert-Stehli-Straße in Erzingen werden Zeugen gesucht. Nach bisherigen Erkenntnissen musste hier ein Lkw auf dem Bahnübergang verkehrsbedingt anhalten. In diesem Moment senkten sich die Schranken. Eine Schranke soll hierbei auf den Lkw-Anhänger aufgelegen sein. Beim Anfahren wurde die Schranke beschädigt. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt jedoch unbeirrt fort. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-531, hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche Angaben zu dem Lkw machen können. Insbesondere wird auch eine Autofahrerin gesucht, welche im Kreuzungsbereich Züricher Straße und Robert-Stehli-Straße gefahren oder gestanden haben soll, weshalb der Lkw zunächst anhalten musste.

