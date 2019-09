Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Küssaberg: Motorradfahrer streift beim Überholen Außenspiegel an Auto - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Zu einem gefährlichen Überholvorgang kam es am Freitag, 06.09.19, gegen 17.10 Uhr, auf der L161 bei Küssaberg. Ein bislang unbekannter Motorradfahrer fuhr hier von Rheinheim in Richtung Reckingen. Während eines Überholvorganges streifte er den Außenspiegel eines entgegenkommenden Renaults. Der Außenspiegel wurde hierdurch beschädigt. Der Motorradfahrer fuhr nach dem Zusammenstoß jedoch weiter. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-531, ermittelt wegen Unfallflucht und sucht Zeugen. Bei dem Motorrad soll es sich um eine Yamaha in schwarz gehandelt haben, möglicherweise mit schweizerischer Zulassung. Der Fahrer trug einen schwarzen Helm mit getöntem Visier und war mit einem schwarzen Lederkombi bekleidet.

Kj

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621 176-351

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell