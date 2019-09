Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 06.09.2019

PI Leer/Emden (ots)

Leer - Am gestrigen Vormittag kam es gegen 10:25 Uhr zu einem versuchten Raubdelikt und einer anschließenden Bedrohungshandlung auf einem Grundstück in der Graf-Uko-Straße. Der Täter, ein 42-jähriger ohne festen Wohnsitz, wurde daraufhin vorläufig durch die Polizei festgenommen. Zuvor hatte der 42-jährige beobachtet, wie ein 89-jähriger mit seinem Rollstuhl aus einer Bankfiliale im Hoheellernweg kam. Er nahm dabei die Verfolgung bis zum Grundstück des 89-jährigen auf und forderte dort die Herausgabe von Bargeld. Dabei hielt er das Opfer an der Jacke fest und hob bedrohlich die Hand nach oben. Nachdem das Opfer durch Rufe auf sich aufmerksam machte, eilte ein Nachbar zu Hilfe. Dieser zeigte Zivilcourage und überwältigte den Täter, obwohl dieser ihn zuvor verbal und mit einer Spritze, auf der jedoch keine Nadel angebracht war, bedroht hatte. Der 41-jährige Nachbar alarmierte daraufhin die Polizei, die den 42-jährigen dann vorläufig festnahm. Der 89-jährige und sein Helfer wurden nach derzeitigen Erkenntnissen nicht verletzt. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der 42-jährige wieder entlassen.

