POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 05.09.2019

++ Fahrradfahrer kollidiert mit Pkw und flüchtet ++ Ohne Führerschein mit gestohlenem Roller gefahren ++ Not macht erfinderisch ++ Verkehrsunfallflucht- Zeugen gesucht! ++

Emden - Fahrradfahrer kollidiert mit Pkw und flüchtet

Emden - Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Pkw kam es am gestrigen Nachmittag gegen 15:45 Uhr in der Ulmenstraße. Eine 61-jährige aus Moormerland befuhr mit ihrem weißen Dacia Duster die Ulmenstraße und beabsichtigte nach links in den Wykhoffweg abzubiegen. Die von ihr eingeleitete Bremsung übersah ein sich nähernder jugendlicher Fahrradfahrer und fuhr auf das Heck des Dacia auf. Nachdem man sich auf dem gegenüberliegenden Parkplatz verabredet hatte, um die Angelegenheit zu klären, flüchtete der Jugendliche mit seinem dunkelfarbenen Fahrrad in Richtung Lindenstraße. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Westoverledingen - Ohne Führerschein mit gestohlenem Roller gefahren

Westoverledingen - Bereits am letzten Donnerstagabend wurde die Polizei auf einen Rollerfahrer auf der Papenburger Straße im Ortsteil Völlenerkönigsfehn aufmerksam, da er seinen Mitfahrer ohne Helm beförderte. Die Beamten führten eine Kontrolle durch und stellten bei dem 18-jährigen Fahrer aus Aschendorf fest, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Im Rahmen der weiteren Überprüfung wurden die Beamten aufgrund eines fehlenden Zündschlüssels stutzig und fragten den 18-jährigen nach der Herkunft des Rollers. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde der Roller in Papenburg entwendet. Die genauen Umstände zu dieser Tat müssen im Rahmen der Ermittlungen aufgeklärt werden. Gegen den 18-jährigen wird nun ermittelt.

Ostrhauderfehn - Not macht erfinderisch

Ostrhauderfehn - Ein Fahrzeugführer aus Ostrhauderfehn bemerkte am heutigen Vormittag nach dem Auftanken seines Pkw Suzuki an einer Tankstelle an der Hauptstraße, dass die Batterie seines Fahrzeuges leer war. Daraufhin legte er den zweiten Gang ein und schob seinen Pkw alleine an. Der Suzuki sprang an und fuhr daraufhin selbstständig circa 50 Meter in die gegenüberliegende Hecke des Nachbargrundstückes. Glücklicherweise wurde niemand verletzt und kein Eigentum beschädigt.

Borkum - Verkehrsunfallflucht- Zeugen gesucht!

Borkum - Am gestrigen Morgen wurde in der Zeit zwischen 07:00 Uhr und 09:00 Uhr ein grauer VW Caddy in der Gorch-Fock-Straße durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Caddy wurde in unmittelbarer Nähe zur Jann-Berghaus-Straße abgestellt und weist nunmehr im Frontbereich diverse Beschädigungen auf. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der örtlichen Polizei gebeten.

