POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 02.09.2019

++ Widerstand gegen Polizeibeamte ++ Körperverletzung ++ Schwerer Verkehrsunfall ++

Leer - Widerstand gegen Polizeibeamte

Leer - Zu einer Widerstandshandlung kam es am gestrigen Nachmittag gegen 14:30 Uhr auf einem Parkplatz des Bahnhofvorplatzes am Bahnhofsring. Zuvor hatte eine 49-jährige aus Luxemburg nach derzeitigen Erkenntnissen zwei Passanten mit ihrem Pkw von Weener nach Leer befördert. Absprachegemäß wollten beide Männer am Bahnhof in Leer aussteigen. Während einer der Männer den Pkw verließ, blieb der andere jedoch sitzen. Sie forderte daraufhin den auf der Rücksitzbank befindlichen 22-jährigen aus Ostrhauderfehn auf, ihren Pkw zu verlassen. Dieser Aufforderung kam der Mann jedoch aus bislang ungeklärten Gründen nicht nach. Eine vor Ort anwesende Streifenbesatzung der Bundespolizei versuchte den jungen Mann aus dem Pkw zu bewegen. Dieser weigerte sich jedoch massiv gegen jegliche Maßnahme. Auch nach Hinzuziehen weiterer Unterstützungskräfte der Polizei Leer änderte der Ostrhauderfehner sein Verhalten nicht, sodass es zum Einsatz von Reizgas kam. Beim Überwinden des Widerstandes wurden zwei Beamte der Polizei aus Leer sowie eine Beamtin der Bundespolizei leicht verletzt. Alle Beamten sind weiterhin dienstfähig. Der 22-jährige wurde durch den Einsatz nicht verletzt und im Anschluss in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wird nun ermittelt.

Emden - Körperverletzung

Emden - Am Sonntag kam es in den frühen Morgenstunden zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren weiblichen Personen. Die Beamten trafen in der Straße "Zwischen beiden Märkten" auf zwei unterschiedliche Gruppierungen, die offensichtlich in einen Streit geraten waren. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte eine 24-jährige aus Leer nach einem Wortgefecht eine Bierflasche in Richtung einer 19-jährigen aus Emden geworfen und sie dabei an der Stirn getroffen. Daraufhin kam es zu einer Rangelei zwischen den beiden Gruppierungen. In der Folge riss die 24-jährige an einem Ohrring einer 20-jährigen Emderin, die dadurch ebenfalls verletzt wurde. Die Hintergründe für diese Auseinandersetzung müssen im Rahmen der Ermittlungen geklärt werden. Gegen die 24-jährige aus Leer wurden zwei Strafverfahren eingeleitet.

Emden - Schwerer Verkehrsunfall

Emden - Am gestrigen Nachmittag kam es gegen 17:40 Uhr auf der Auricher Straße zu einem schweren Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Pkw und eines Leichtkraftrades. Eine 21-jährige aus Aurich befuhr mit ihrem Ford Kleinwagen die Auricher Straße stadtauswärts und beabsichtigte nach links in die Schützenstraße abzubiegen. Dabei übersah sie den auf der Gegenfahrbahn bevorrechtigten 17-jährigen aus Krummhörn, der mit seinem Leichtkraftrad der Marke Yamaha die Auricher Straße stadteinwärts befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, wobei der Krummhörner stürzte und schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht wurde. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Fahrerin wurde durch den Unfall nach bisherigen Erkenntnissen nicht verletzt.

