Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: ++ Video zeigt strafbaren Inhalt: Die Polizei leitet Ermittlungsverfahren ein ++

PI Leer/Emden (ots)

Rhauderfehn - Die Polizeiinspektion Leer/Emden hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, nachdem ihr ein Video mit offenkundig strafbarem Inhalt übermittelt worden ist. Zu vernehmen sind in dem Video Ausrufe mit beleidigendem und teils fremdenfeindlichem Inhalt, die ersten Erkenntnissen nach gegenüber Angehörigen einer serbischen Familie getätigt wurden. Das Video zeigt zeitweise mehrere, vor einem Gebäude stehende Männer, aus deren Richtung die Ausrufe herrühren. Die betroffene Familie befindet sich zum Zeitpunkt des Vorfalls in einer Dachgeschosswohnung. Mindestens einer der Männer hat den Erkenntnissen nach kleinere Glasflaschen geworfen, die ein Wohnungsfenster der Familie trafen. Zu Personen- oder Sachschäden kam es nicht. Der Zeitpunkt des Vorfalls war in den frühen Morgenstunden des vergangenen Samstages (24.08.2019).

Aufgrund der Ausrufe hat der polizeiliche Staatsschutz der Polizeiinspektion Leer/Emden die Ermittlungen übernommen. Zusätzlich zur Auswertung des Videos werden derzeit Befragungen durchgeführt, um die Identität der abgebildeten Personen und das Motiv für den Vorfall zu ermitteln. Zeugen und Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass jegliches Veröffentlichen und damit Verbreiten eines Videos, welches mit diesem Vorfall in Verbindung steht und abgebildete Personen zeigt, grundsätzlich eine Straftat darstellt, die polizeilich verfolgt wird.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

