Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 29.08.2019

PI Leer/Emden

++ Diebstahl von zwei Pedelecs ++ Brand eines Ventilators ++

Emden - Diebstahl von zwei Pedelecs

Emden - In der Zeit zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen entwendete ein bislang unbekannter Täter zwei Pedelecs aus einer Garage eines Einfamilienhauses im Hagebuttenweg. Der oder die Täter verschafften sich hierzu Zutritt auf das Grundstück und gelangten in die rückwärtig gelegene Garage. Die mit einem Fahrradschloss gesicherten Pedelecs wurden durch den oder die Täter vermutlich vom Grundstück getragen, beziehungsweise mit einem Fahrzeug abtransportiert. Bei den Pedelecs handelt es sich um ein Herren- und ein Damenfahrrad der Marke ZÜNDAPP, Typ Green in schwarz. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten. Polizei Emden: 04921-8910

Leer - Brand eines Ventilators

Leer - In der heutigen Nacht wurden Kräfte der Feuerwehr und der Polizei gegen 01:15 Uhr zu einem Brand in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Ringstraße gerufen. Bei dem Eintreffen der Polizei hatte die Feuerwehr den Brand bereits gelöscht. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte ein Ventilator Feuer gefangen. Zu einem Gebäudeschaden ist es nicht gekommen. Der Wohnungsinhaber wurde vorsorglich zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnte ein technischer Defekt des Ventilators brandursächlich gewesen sein.

Polizeiinspektion Leer/Emden

