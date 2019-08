POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Montag, 26.08.2019

Polizeiinspektion Leer/Emden

Emden - Trunkenheitsfahrt

Emden - Ein 30-jähriger Mann aus Polen steht im Verdacht, gestern Abend gegen 23:15 Uhr mit einem VW Passat in der Innenstadt unterwegs gewesen zu sein, obwohl er erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Polizeibeamte hatten den VW in der Straße Hinter der Halle zur Verkehrskontrolle gestoppt. Als die Beamten aus dem Streifenwagen ausstiegen, setzte der VW-Fahrer seine Fahrt fort, um sich der Kontrolle zu entziehen. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten den VW schließlich auf einem Parkplatz in der Daalerstraße auffinden. Von dem Fahrer fehlte zunächst jedoch jede Spur. Wenig später bemerkten die Beamten, wie ein Taxi neben dem VW hielt und der 30-jährige Mann ausstieg. Er begab sich zielstrebig zu dem VW, um offensichtlich einige persönliche Gegenstände aus dem Fahrzeug zu holen. Diese Gelegenheit nutzen die Beamten, um den Mann zu kontrollieren. Bei einer Überprüfung stellte sich heraus, dass der 30-Jährige einen Atemalkoholgehalt von 1,56 Promille hatte. Da die Beamten den Mann als Fahrer des VW wiedererkannt hatten, leiteten sie ein Strafverfahren ein und entnahmen eine Blutentnahme. Den Führerschein des Mannes stellten sie sicher.

Leer - Verkehrsunfallflucht

Leer - Am vergangenen Mittwoch kam es im Zeitraum zwischen 10:00 Uhr und 14:00 Uhr im Wendekamp zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen VW Polo, der in einer dortigen Parkbucht einer Kinderbetreuungsstätte geparkt war. An dem VW war an der hinteren Tür der Fahrerseite ein Schaden entstanden. Die Spuren deuten darauf hin, dass der Schaden auch durch den Zusammenstoß mit einem Fahrrad verursacht worden sein könnten. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Filsum - Verkehrsunfallflucht

Filsum - Am Freitagnachmittag kam es gegen 17:10 Uhr in der Straße Osterende zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 16-Jähriger aus Moormerland mit seinem Kleinkraftrad stürzte. Ersten Erkenntnissen nach kam dem Jugendlichen in der Straße ein Mähdrescher entgegen. Dessen Fahrer soll mit dem Fahrzeug auf den Fahrstreifen des Jugendlichen geraten sein. Der 16-Jährige lenkte seinen Roller nach rechts und geriet gegen den Bordstein, wodurch bedingt er stürzte. Der Jugendliche blieb unverletzt. An seinem Zweirad waren erhebliche Sachschäden entstanden. Der Fahrer des Mähdreschers soll seine Fahrt fortgesetzt haben, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachgekommen zu sein.

Weener - Brandermittlung

Weener - Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei wurden in der Nacht auf heute, gegen kurz vor 02:00 Uhr, zu einem Brand in der Tichelwarfer Straße alarmiert. Eine hölzerne Abtrennung zwischen den Terrassen von zwei Reihenhäusern war in Brand geraten. Das Feuer hatte ebenso einen Sonnenschirm beschädigt. Zu einem Personen- oder größeren Sachschaden war es nicht gekommen. Der Sachschaden liegt ersten Einschätzungen nach im unteren vierstelligen Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

