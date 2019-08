Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der PI Leer/Emden von/für Sonntag, 25.08.2019

Leer (ots)

++Einbrecher überrascht++Fahrraddieb gestellt++Berauschter Pkw-Fahrer++Körperverletzung durch unbekannten Täter++Verkehrsunfallflucht und Trunkenheit++Pkw-Fahrer in Schlangenlinien++Terrassentür aufgehebelt++2 Fälle Führen eines Pkw unter Btm-Einfluss++

Leer - Einbrecher überrascht

Leer - Am Samstagmorgen versuchte gegen 07 Uhr ein bisher unbekannter Täter in ein Wohnhaus in der Straße Reformierter Kirchgang einzudringen. Hierbei wurde dieser jedoch von dem Hauseigentümer überrascht und flüchtete. Der Hauseigentümer verfolgte den Täter, stellte ihn und ließ sich einen Hausschlüssel wieder aushändigen. Danach ließ der Eigentümer den jungen Mann laufen. Eine Beschreibung des Täters liegt vor, die Ermittlungen zur Identität laufen.

Leer - Fahrraddieb gestellt

Leer - Am Samstagabend wurde gegen 20:10 Uhr ein 22-jähriger Fahrraddieb durch den Eigentümer in der Fußgängerzone gestellt. Der Dieb hatte das Fahrrad kurz zuvor in der Fußgängerzone gestohlen. Bei Aufnahme des Sachverhaltes durch die Polizei wurde zudem festgestellt, dass der Beschuldigte geringe Mengen an Betäubungsmittel mitführte. Der Beschuldigte wurde nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Leer - Berauschter Pkw-Fahrer

Leer - Bei der Kontrolle eines 23-jährigen Pkw-Fahrers gegen 02:30 Uhr des Sonntages in der Georgstraße mussten die Beamten feststellen, dass dieser seinen Pkw unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln führte. Nach Durchführung einer Blutentnahme und Untersagung der Weiterfahrt durfte der junge Mann die Dienststelle wieder verlassen.

Leer - Körperverletzung durch unbekannten Täter -Zeugen gesucht-

Leer - Gegen 03 Uhr des Sonntages wurde ein 50-jähriger Mann durch einen bisher unbekannten Mann vor einer Kneipe in der Reimersstraße geschlagen. Das Opfer stürzte hierbei und zog sich eine Kopfplatzwunde zu, die einer Behandlung im Krankenhaus bedurfte. Zeugen der Tathandlung werden gebeten, sich bei der Polizei in Leer zu melden.

Rhauderfehn - Verkehrsunfallflucht und Trunkenheit

Rhauderfehn - Am Samstag wurde der Polizei in Rhauderfehn gegen 15:45 Uhr eine Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Rhauderwieke gemeldet. Der anschließend ermittelte 50-jähriger Pkw-Fahrer hatte auf dem Parkplatz mit seinem Pkw einen anderen parkenden Pkw beschädigt und war anschließend weggefahren. Der 50-jährige konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Hierbei mussten die Beamten feststellen, dass dieser erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Vortest ergab ein Ergebnis von 2,5 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein einbehalten.

Rhauderfehn - Pkw-Fahrer in Schlangenlinien unterwegs

Rhauderfehn - Gegen 22:40 Uhr des Samstages wurde der Polizei in Rhauderfehn ein Pkw-Führer gemeldet, der die 1. Südwieke in starken Schlangenlinien befährt. Auf der Hauptstraße soll dieser dann permanent auf der Gegenfahrbahn gefahren sein. Bei der Kontrolle des Fahrers mussten die Beamten eine Alkoholisierung von 1,86 Promille mittels Vortest feststellen. Auch hier folgte eine Blutentnahme.

Moormerland - Terrassentür entriegelt

Moormerland - Ein bisher unbekannter Täter hat am Samstagabend an einem Wohnhaus in der Isarstraße eine auf Kipp gestellte Terrassentür entriegelt und sich so Zugang zum Haus verschafft. Anschließend entwendete der Täter Bargeld und Elektrogeräte.

Emden - 2 Fälle des Führens eines Pkw unter Btm-Einfluss

Emden - Gegen 00:40 und 03:40 Uhr des Sonntages musste die Beamten in Emden bei der Kontrolle von Fahrzeugführern im Stadtgebiet eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel feststellen. Im ersten Fall handelte es sich um eine 24-jährige Emderin, im zweiten um einen 20-jährigen Emder. In beiden Fällen folgte eine Blutentnahme und die Untersagung der Weiterfahrt. Die genauen Kontrollorte sind nicht bekannt.

