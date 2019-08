POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Donnerstag, 22.08.2019

Polizeiinspektion Leer/Emden

++ Folgenreiche Fahrt ++ Hochsitz beschädigt ++ Versuchter Aufbruch eines Zigarettenautomaten ++ Warnung vor falschen Polizeibeamten ++ Hausfriedensbruch: aktualisierte Personenbeschreibung ++

Leer - Folgenreiche Fahrt

Leer - Mehrere Strafanzeigen waren das Ergebnis einer Verkehrskontrolle bei einem 21-jährigen Mann aus Neukamperfehn, der gestern Abend gegen 21:45 Uhr mit einem PKW in der Ubbo-Emmius-Straße unterwegs war. Beamte hatten den Mann zur Verkehrskontrolle gestoppt. Wie sich herausstellte, ist der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Als die Beamten den Mann nach seiner Fahrtauglichkeit fragten, räumte er ein, kürzlich Marihuana konsumiert zu haben. Zudem händigte der junge Fahrer eine geringe Menge an Marihuana aus. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme und stellten das Betäubungsmittel sicher. Weitere Verstöße ergaben sich bei der Überprüfung des Fahrzeugs. Das Fahrzeug war weder zugelassen noch versichert. Die an dem PKW angebrachten Kennzeichen waren Ende Juli dieses Jahres von einem LKW in der Straße Am Nüttermoorer Sieltief entwendet worden. Die Beamten leiteten mehrere Strafverfahren gegen den 21-Jährigen ein, für die er sich nun verantworten muss. Zur Verhinderung der Weiterfahrt stellten die Beamten die Fahrzeugschlüssel sicher.

Westoverledingen - Hochsitz beschädigt

Westoverledingen - Ein unbekannter Täter beschädigte im Zeitraum zwischen vergangenem Freitagabend und Sonntagabend einen Hochsitz, der sich auf einer Weide zwischen der Papenburger Straße und dem Dwarsweg befindet. Spuren deuteten darauf hin, dass die Rückenlehne der Sitzfläche teilweise durch Feuereinwirkung beschädigt war. Zudem brach der Täter die Leiter an der jagdlichen Einrichtung ab. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Westoverledingen - Versuchter Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Westoverledingen - Ein unbekannter Täter hatte in der Nacht auf heute gegen 00:30 Uhr offensichtlich versucht, mittels Sprengwirkung einen Zigarettenautomaten in der Mühlenstraße aufzubrechen. Anwohner nahmen einen lauten Knall wahr und informierten die Polizei. Die Beamten machten mit der Wahrnehmung der Zeugen korrespondierende Feststellungen. Im Münzgeldausgabefach fanden sie Überreste eines gezündeten pyrotechnischen Gegenstandes. Im Bereich des Geldausgabefach begrenzt stellten die Beamten brandartige Beschädigungen fest. Den Erkenntnissen nach hatte der Täter jedoch kein Geld bei der Tat erlangt. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - Warnung vor falschen Polizeibeamten

Leer - Zu Anrufen von sogenannten falschen Polizeibeamten kam es gestern im Laufe des Tages im Leeraner Stadtgebiet. Die Anrufer täuschten gegenüber vornehmlich älteren Bürgerinnen und Bürgern am Telefon einen Einbruch in der Nachbarschaft vor. Die Angerufenen erkannten die Anrufe als Betrugsversuche, reagierten richtig und beendeten das Telefonat. In diesem Zusammenhang gibt die Polizei erneut den Hinweis, dass "echte" Polizeibeamte am Telefon niemals Bargeld oder Wertsachen fordern. Bürgerinnen und Bürger sollten bei solchen oder ähnlichen Anrufen stets misstrauisch sein und auflegen. Die bei dem Angerufenen auf dem Telefondisplay erscheinende Rufnummer endet oftmals mit -110, sodass dem Angerufenen suggeriert wird, es könnte tatsächlich die "echte" Polizei anrufen. Mit der Notrufnummer 110 tätigt die Polizei niemals Anrufe. Angerufene sollten im Zweifelfall das Gespräch beenden und die Rufnummer der örtlichen Dienststelle im Telefonbuch oder Internet recherchieren.

Leer - Hausfriedensbruch: aktualisierte Personenbeschreibung

Leer - Wie in der gestrigen Pressemitteilung beschrieben, kam es am Dienstag im Ulmenweg zu einem Hausfriedensbruch durch vermeintliche Mitarbeiter der AOK. Entgegen der ersten Mitteilung fällt die beschriebene Personenbeschreibung auf die jeweilige andere Person zu. Demnach wird der Mann wie folgt beschrieben: ca. 35 Jahre alt, ca. 1,75 m groß, schlanke Statur, hellgraue Bekleidung. Die Beschreibung seiner Begleiterin lautet: ca. 25 Jahre alt, ca. 1,60 m groß, dunkle schulterlange Haare.

