POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Montag, 19.08.2019

++ Verkehrsunfall: Frau verletzt, Verursacher flüchtete ++ Diebstahl aus PKW ++ Radlager entwendet ++ Opferstock aufgebrochen ++ Übergriff auf PKW-Fahrer ++ Diebstahl aus Wohnung ++ Verkehrsunfallflucht ++ Scheibe beschädigt ++

Emden - Verkehrsunfall: Frau verletzt, Verursacher flüchtete

Emden - Ein Fahrzeugführer und sein Beifahrer sind heute Morgen geflüchtet, nachdem der Fahrer gegen 08:10 Uhr in der Petkumer Straße einen Unfall verursacht hatte, bei dem eine 34-jährige Frau aus Dersum (Landkreis Emsland) leichte Verletzungen erlitt. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr die Frau mit einem Seat Ibiza die Petkumer Straße in Richtung stadteinwärts. Der Fahrer eines roten PKW kam ihr entgegen und bog unter Missachtung des Vorranges nach links auf den Zubringer zur A 31 ab. Bei dem Zusammenstoß erlitt die 34-Jährige leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst verbrachte sie in ein örtliches Krankenhaus. Der Seat ist aufgrund erheblicher Beschädigungen, darunter ausgelöste Airbags, nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachgekommen zu sein. Zuvor, so Zeugenangaben zufolge, soll ein Beifahrer nach dem Zusammenstoß aus dem roten PKW ausgestiegen sein und sich zu Fuß stadteinwärts entfernt haben. Der Unfallverursacher soll in Höhe der Straße Zum Buschplatz noch kurzzeitig mit seinem Fahrzeug angehalten haben, ehe er flüchtete. Zeugenaussagen zufolge sollen auch beim unfallverursachenden Fahrzeug Airbags ausgelöst haben. Die Feuerwehr unterstützte vor Ort bei den Aufräum- und Bergungsarbeiten. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - Diebstahl aus PKW

Leer - Eine Geldbörse samt Bargeld und persönlichen Dokumenten entwendete ein unbekannter Täter im Zeitraum zwischen Samstagabend und Sonntagmittag aus einem VW Golf, der in der Straße Westerende geparkt war. Den Zugang zum Innenraum hatte sich der Täter durch das Einschlagen einer Fahrzeugscheibe verschafft. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Bunde - Radlager entwendet

Bunde - In der Nacht von Samstag auf Sonntag entwendete ein unbekannter Täter einen weiß-orangenen Radlader des Herstellers Atlas von einem Grundstück in der Mühlenstraße in Höhe der Straße Am Mölenland. Die Beamten stellten im Nahbereich typische Fahrspuren eines Radladers fest, die möglicherweise im Zusammenhang mit dem Diebstahl vom Täter verursacht worden sein könnten. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - Opferstock aufgebrochen

Leer - Ein unbekannter Täter brach am Sonntag, im Zeitraum zwischen 16:00 Uhr und 20:00 Uhr, den Opferstock einer Kapelle eines Krankenhauses in der Kirchstraße auf. Die Kapelle war in diesem Zeitraum für jedermann zugänglich. Ob der Täter Bargeld erbeutete, ist derzeit nicht bekannt. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Übergriff auf PKW-Fahrer

Emden - Zu einem Übergriff eines unbekannten Täters auf einen 19-jährigen Emder kam es gestern Nachmittag gegen 17:00 Uhr an der Anschlussstelle Emden-Mitte der A 31 an der Einmündung zur Auricher Straße. Der Emder befuhr zunächst mit seinem PKW die A 31 in Fahrtrichtung Leer, als der unbekannte Täter vor ihm mit einem PKW, mutmaßlich mit einem weißem Nissan Juke, ohne erkennbaren Grund stark abbremste. An der Anschlussstelle Emden-Mitte verließen der 19-Jährige und der Täter die Autobahn. Beide Fahrzeugführer ordneten sich auf eine der beiden rechten Fahrspuren ein, um stadtauswärts abzubiegen. Wegen der rot anzeigenden Lichtsignalanlage mussten sie ihre Fahrzeuge stoppen. Der unbekannte Täter, der direkt hinter dem 19-Jährigen zum Stehen gekommen war, stieg aus seinem PKW, ging zum Fahrzeug des 19-Jährigen, griff diesem durch das geöffnete Fenster an den Hals und schlug ihm mit der flachen Hand in das Gesicht. Als ein Zeuge, der den Vorfall beobachtete, dem 19-Jährigen zur Hilfe kam, flüchtete der Täter mit seinem Fahrzeug. Erste Hinweise zur Identifizierung des Täters konnte die Polizei bereits aufnehmen. Weitere Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Moormerland/ Nortmoor - Diebstahl aus Wohnung

Moormerland/ Nortmoor - Ein unbekannter Täter betrat am Freitagnachmittag, im Zeitraum zwischen 17:00 Uhr und 19:00 Uhr womöglich durch eine offenstehende Terrassentür eine Wohnung in der Mühlenstraße in Moormerland und entwendete aus der Küche eine Handtasche, einen Schlüsselbund und ein Mobiltelefon. Zudem nahm der Unbekannte aus der Garage einen großen blauen Plastiksack mit Pfandflaschen mit. Die Wohnungsinhaberin befand sich zur Tatzeit ebenfalls in der Wohnung, bemerkte den Vorfall jedoch nicht. Am Folgetag erhielt die Polizei den Hinweis auf ein aufgefundenes Fahrrad, das sich an einer Brücke in der Dorfstraße in Nortmoor befand. Bei der Durchsuchung der Radtaschen fanden die Beamten die der Moormerländerin entwendete Handtasche samt Geldbörse sowie den Schlüsselbund. Die Beamten übergaben der Frau ihre gestohlenen Gegenstände. Das Fahrrad wurde zum Bauhof der Samtgemeinde Jümme verbracht. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Emden - Am Freitag, im Zeitraum zwischen 17:00 Uhr und 18:30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer womöglich beim Ein- oder Ausparken mit einem Fahrzeug einen VW Golf, der auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes in der Straße Lookvenne geparkt war. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Ostrhauderfehn - Scheibe beschädigt

Ostrhauderfehn - Ein unbekannter Täter versuchte im Zeitraum zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag, in die Räumlichkeiten eines Paket- und Logistiklagers in der Straße Utende einzubrechen. Beamte stellten Beschädigungen an einer Fensterscheibe fest, die auf ein solches Vorhaben hindeuteten. Der Versuch misslang jedoch. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

