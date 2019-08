POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Freitag, 16.08.2019

Polizeiinspektion Leer/Emden

Bunde - Hebelversuche

Bunde - Ein unbekannter Täter versuchte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in ein Wohnhaus in der Mühlenstraße zu gelangen. Der Unbekannte hebelte mit einem nicht bekannten Gegenstand an zwei Eingangstüren des Objekts. Der Täter scheiterte mit seinem Unternehmen und gelang nicht in das Haus. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Jemgum - Verkehrsunfallflucht

Jemgum - Am Donnerstagvormittag kam es im Zeitraum zwischen 09:00 Uhr und 11:00 Uhr in der Marktstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte mit einem Fahrzeug einen auf dem Marktplatz abgestellten Renault Clio. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden/ A 31 - Verkehrsunfallflucht

Emden/ A 31 - Am Donnerstagvormittag, ca. 09:45 Uhr, kam es auf der A 31 zwischen den Anschlussstellen Emden-Wolthusen und Emden-Mitte, Fahrtrichtung Emden, zu einem Verkehrsunfall. Eine 24-jährige Frau aus Neukamperfehn befuhr mit ihrem VW Golf den Überholfahrstreifen, als vor ihr der Fahrer eines LKW zum Überholen ausscherte. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, leitete die 24-Jährige eine Gefahrenbremsung ein. Dabei geriet sie mit ihrem Fahrzeug ins Schleudern und prallte gegen die Schutzplanken. Der Fahrer des LKW setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachgekommen zu sein. Die 24-Jährige blieb unverletzt. An ihrem Fahrzeug entstand Sachaschaden. Ersten Erkenntnissen nach soll das Zugfahrzeug des Unfallverursachers einen dunkelgrünen Anhänger mitgeführt haben. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Weener - Brandermittlung

Weener - Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei wurden am heutigen Morgen gegen kurz nach 07:00 Uhr zu einem Brand eines Wohnhauses in der Kommerzienrat-Hesse-Straße gerufen. Ersten Erkenntnissen zufolge war im Obergeschoss ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Der Sachschaden, der sich primär auf das Obergeschoss begrenzt, wird auf eine obere fünf- bis untere sechsstellige Summe eingeschätzt. Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

