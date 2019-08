Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: ++ "Tag der Prävention": Polizeistation Ostrhauderfehn lädt zum informations- und erlebnisreichen Aktionstag ein ++

PI Leer/Emden (ots)

Ostrhauderfehn - Unter dem Motto "Einer für alle, alle für einen!" richtet die Polizeistation Ostrhauderfehn in Kooperation mit der Gemeinde Ostrhauderfehn am Sonntag, den 01.09.2019 im Zeitraum von 12:00 Uhr bis 17:00 Uhr auf dem Rathausgelände, Hauptstraße 117, den "Tag der Prävention" aus. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich zu der eintrittsfreien Veranstaltung eingeladen.

Bürgerinnen und Bürger erleben an diesem Tag einen besonderen Einblick in die Arbeit der Polizei und der vielen weiteren kommunalen Kooperationspartner, darunter beispielsweise die Verkehrswacht Leer e. V., die Feuerwehr Ostrhauderfehn oder der Präventionsverbund der Gemeinde Ostrhauderfehn.

Neben nützlichen Tipps rund um das Thema Prävention erleben die Besuchenden auch praktische Darbietungen, wie z. B. Vorführungen der Polizeidiensthundeführerstaffel oder Vorführungen des Technischen Hilfswerks am Kletterturm. Ihre Geschicklichkeit können die Besuchenden in einem Gokart-Parcours unter Beweis stellen. Welche Auswirkungen Alkohol im Straßenverkehr verursachen kann, dürfen Bürgerinnen und Bürger in einem sogenannten Rauschbrillen-Parcours nachempfinden.

Spannend wird es auch für die "kleinen Gäste". Sportlich geht es für sie auf der Hüpfburg, dem Tobewurm oder im Spacetrainer zu. Bunt dahingegen wird es für die Kleinen beim Kinderschminken. Um sich besonders für die praktischen und sportlichen Angebote stärken zu können, wird den Besuchenden eine abwechslungsreiche Auswahl an Speisen und Getränken angeboten.

Parkmöglichkeiten stehen für die mit dem PKW Anreisenden in der Liebigstraße zur Verfügung. Eine Ausschilderung wird eingerichtet sein.

