Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: ++ Sicherer Schulweg - Tipps für einen sicheren Start ins neue Schuljahr ++

PI Leer/Emden (ots)

Die Sommerferien in Niedersachsen neigen sich in diesen Tagen dem Ende zu und der Start in das neue Schuljahr steht kurz bevor. Für viele Erstklässlerinnen und Erstklässler im Landkreis Leer und in der Stadt Emden beginnt damit in zweierlei Hinsicht ein neuer Weg mit vielen Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt. Zum einen beschreiten die Kleinen mit dem Beginn der Schule einen neuen Lebensweg und zum anderen begeben sie sich erstmals als Verkehrsteilnehmer auf den Schulweg.

Um den neuen Schülerinnen und Schülern ihren Schulweg möglichst sicher zu gestalten, appellieren die Verkehrssicherheitsberater der Polizeiinspektion Leer/Emden, Gerrit Hinrichs (Landkreis Leer) und Holger Gärtner (Stadt Emden) an Eltern und Verkehrsteilnehmer, einige Tipps zu beachten.

Tipps für den sicheren Schulweg:

1. Schulwegstress vermeiden: Planen Sie genügend Zeit am Morgen ein. Hektik und Zeitdruck verleiten zu Unachtsamkeit. Der sichere Schulweg fängt bereits mit einem guten Frühstück an.

2. Die besten Routen planen: Planen und üben Sie gemeinsam mit Ihrem Kind den für Sie und Ihr Kind sichersten Schulweg. Der kürzeste Weg ist nicht immer der beste. Nehmen Sie lieber einen kleinen Umweg in Kauf, wenn er dafür sicherer ist.

3. Helle und gut sichtbare Kleidung tragen: Statten Sie Ihr Kind mit einer Warnweste, einem reflektierenden Ranzen sowie einer reflektierenden Jacke und/ oder reflektierenden Bändern aus. Das Motto lautet: Sicherheit durch Sichtbarkeit!

4. Schülertransport mit dem PKW: Gehen und üben Sie den Schulweg mit Ihren Kindern zu Fuß. So lernt das Kind, aktiv und sicher am Straßenverkehr teilzunehmen. Das tägliche "Elterntaxi" mit dem PKW birgt Gefahren. Viele gefährliche Situationen an den Schulen entstehen durch das Wenden, das Rückwärtsfahren und das Aus- und Einsteigen der Kinder.

5. Mit dem Fahrrad zur Schule: Wir empfehlen, die Kinder erst nach der theoretischen und praktischen Radfahrausbildung alleine zur Schule fahren zu lassen. Diese findet in der Regel in der 4. Klasse statt. In diesem Alter (ca. 10 Jahre) ist die körperliche Entwicklung und die Reaktionsfähigkeit ausreichend gut ausgeprägt.

6. Mit dem Bus zur Schule: Kinder sollten niemals vor oder hinter dem haltenden Bus die Straße überqueren, sondern warten, bis der Bus die Fahrt fortsetzt und die Sicht wieder frei ist. Beim Aussteigen sollten Kinder auf vorbeifahrende Radfahrer sowie vorbeigehende Fußgänger achten und beim Einsteigen nicht drängeln.

7. Keine Ablenkung durch Handys/ Smartphones: Die Erreichbarkeit der Kinder ist für viele Eltern wichtig. Dennoch sollte das Handy/ Smartphone auf dem Weg zur Schule sicher in der Jackentasche oder dem Schulranzen verstaut sein, sodass die Kinder sich konzentriert dem Verkehrsgeschehen widmen können.

8. Vorrausschauend und bremsbereit sein: Für Kraftfahrzeugführer gilt in den kommenden Wochen eine besondere Aufmerksamkeit. Ein vorrausschauendes Fahren und eine stete Bremsbereitschaft wird von ihnen insbesondere in der Nähe von Schulen, an Haltestellen sowie Querungsstellen (z.B. Ampeln, Fußgängerüberwegen) abverlangt.

In 2018 kam es im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Leer/Emden zu 21 Schulwegunfällen. Dabei erlitten 15 Personen leichte und zwei Personen schwere Verletzungen. Als Schulwegunfälle werden alle polizeilich aufgenommenen Verkehrsunfälle auf dem Schulweg mit Beteiligung von Kindern bis zu einem Alter von einschließlich 14 Jahren erfasst.

Die Einhaltung der Verkehrsvorschriften auf Schulwegen steht in den kommenden Tagen im besonderen Fokus der Polizei, sodass Verkehrsteilnehmer vor diesem Hintergrund mit verstärkten Kontrollen rechnen müssen.

