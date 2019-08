Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der PI Leer/Emden vom 11.08.2019

Leer (ots)

Filsum -Sachbeschädigung an Kfz In der Nacht zu Samstag betraten unbekannte Täter ein Grundstück in der Hauptstraße und zerkratzten dort zwei abgestellte Pkw. Hinweise hierzu bitte an die Polizei unter 0491/976900.

Emden - Sachbeschädigung an Kfz In der Nacht zu Samstag zerstach ein unbekannter Täter den Reifen eines Pkw, welcher in der Petkumer Straße geparkt war. Hinweise hierzu bitte an die Polizei unter 04921/8910.

Moormerland - Sachbeschädigung durch Farbschmierereien In der Nacht zu Samstag besprühten unbekannte Täter eine Hauswand in der Rudolfswieke mit Lackfarbe. Hinweise hierzu bitte an die Polizei unter 0491/976900.

Leer - Diebstahl aus Wohnung Am Samstag, in der Zeit von 15:00 - 22:00 Uhr, drang ein unbekannter Täter in eine Wohnung in der Blinke ein und entwendete einen Laptop. Hinweise hierzu bitte an die Polizei unter 0491/976900.

Emden - Beleidigung von Polizeibeamten Bei einem Einsatz am Sonntagmorgen gegen 03:05 Uhr in der Neutorstraße wurden die eingesetzten Beamten mehrfach beleidigt. Der 31jährige alkoholisierte Randalierer aus Emden wurde in Gewahrsam genommen. Eine Strafanzeige wurde gefertigt.

Rhauderfehn - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort Am Samstag, in der Zeit von 10:15 bis 10:55 Uhr wurde ein VW Tiguan beim E-Center beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne den Schaden zu melden. Hinweise hierzu bitte an die Polizei unter 0491/976900.

Emden - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss Am Samstag gegen 11:50 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall in der Neutorstraße Ecke Zwischen beiden Bleichen. Der 45jährige Unfallverursacher aus Emden stand unter Alkoholeinfluss. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Hesel - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss Am Sonntag, gegen 00:20 Uhr, kam ein 61jähriger Mann aus Wiesmoor mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab. Er befuhr die Auricher Straße in Richtung Aurich. In Höhe der Rathausstraße überfuhr er eine Lichtsignalanlage. Der Fahrer stand unter Alkoholeinfluss. Der Führerschein wurde sichergestellt.

