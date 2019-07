Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Betrunkener Lkw-Fahrer wurde von der Polizei gestoppt

A65/Haßloch (ots)

Aufgrund von Hinweisen eines aufmerksamen Verkehrsteilnehmers stoppten Polizeibeamte der PI Edenkoben am 12.07.2019 gegen 14:46 Uhr einen 39-jährigen Lkw-Fahrer aus der Ukraine. In seiner Ausatemluft zeigte sich sehr deutlicher Alkoholgeruch, dazu konnte er sich selbstständig kaum auf den Beinen halten und war nicht in der Lage, sich klar zu artikulieren. Der Fahrer wurde zur Entnahme einer Blutprobe zur Dienststelle verbracht. Wegen seines alkoholisierten Zustands war es nicht möglich, einen Atemalkoholtest durchzuführen. Der Fahrer muss nun mit einer Strafanzeige rechnen, dazu wurde eine Sicherheitsleistung in einem 4-stelligen Betrag einbehalten, zudem wurden die Fahrzeugschlüssel sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

