Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kandel - Verkehrsgefährdung durch Gegenverkehr

Kandel (ots)

Wie der Polizeiinspektion Wörth erst am Mittwoch, dem 10.07.2019 mitgeteilt wurde, ereignete sich auf der Landstraße 549 unmittelbar nach dem Waldende in Fahrtrichtung Kandel bereits am Montag, dem 08.07.2019, um 17.00 Uhr, eine Verkehrsgefährdung. Der 71-jährige Fahrer eines Mercedes-Sprinters mit Anhänger war auf dieser Strecke unterwegs, als ihm aus Richtung Kandel kommend ein weißer Pkw, halb auf seiner Fahrbahnseite, entgegengekommen sei. Er habe nach rechts ausweichen müssen, um einen folgenschweren Zusammenstoß zu vermeiden. Weitere Hinweise zum entgegenkommenden Fahrzeug, oder dessen Fahrer liegen derzeit nicht vor. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Wörth in Verbindung zu setzen.

