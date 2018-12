POL-HAM: Einbruch in Wohnung an der Feidikstraße

Hamm-Mitte (ots) - Unbekannte brachen in der Zeit von Montag, 10. Dezember, 20 Uhr, bis Dienstag, 11. Dezember, 5.30 Uhr, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Feidikstraße ein. Sie hebelten die Wohnungstür auf und durchsuchten sämtliche Zimmer. Zur Beute können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (bw)

