Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kandel - Autofahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Kandel (ots)

Ein 37-jähriger Autofahrer beabsichtigte am Donnerstag, um 15.30 Uhr, vom Fuchsweg nach links in die Saarstraße abzubiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer 18-jährigen Autofahrerin, die die Saarstraße in Fahrtrichtung Minfeld befuhr. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde die junge Frau leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

