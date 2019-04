Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190426 - 471 Frankfurt-Heddernheim: Parfum-Dieb festgenommen

Frankfurt (ots)

(ne) Der aufmerksame Ladendetektiv eines Einkaufszentrums im Limescorso hat gestern Abend einen 22-jährigen Dieb beim Klauen von mehreren Flaschen Parfum erwischt.

Der 22-Jährige hatte sich seine mitgebrachte Tüte regelrecht vollgemacht und wollte dann aus dem Geschäft flüchten. Doch der Detektiv hielt den jungen Mann fest, wogegen sich dieser versuchte zu wehren. Schließlich konnte er an die alarmierte Polizeistreife übergeben werden. Da zudem der Verdacht besteht, dass sich der 22-Jährige illegal im Inland aufhält, kam er in eine Haftzelle des Polizeipräsidiums.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell