Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190426 - 469 Frankfurt-Nieder-Erlenbach: Einbrecher erfolglos geflüchtet

Frankfurt (ots)

(ka) Gestern Morgen wurde ein Einbrecher, bei dem Versuch in eine Wohnung in der Obere Burggasse einzubrechen, gestört und flüchtete unverrichteter Dinge.

Gegen 08.45 Uhr machte sich der Mann an der Wohnungstür zu schaffen. Auf die Hebelgeräusche aufmerksam geworden, eilte der Bewohner zu der Tür um nachzuschauen. Dies wiederrum hörte der Einbrecher und eilte davon. Der Wohnungsinhaber sah ihn noch über den Innenhof wegrennen.

Der Tatverdächtige kann folgendermaßen beschrieben werden: Männlich, westeuropäisches Erscheinungsbild, etwa 25 Jahre alt, schlanke Statur. Er soll mit einer roten Basecap und einer Jeans bekleidet gewesen sein.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 069/755-52199 entgegen.

