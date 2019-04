Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190426 - 468 Frankfurt-Nied: Fußgängerin bei Unfall verletzt

Frankfurt (ots)

(ka) Gestern Vormittag stieß auf der Oeserstraße ein Mercedes mit einer Fußgängerin zusammen. Sie trug durch den Unfall Verletzungen davon.

Der 71-Jährige war, gegen 10.50 Uhr, in seinem Mercedes auf der Oeserstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs, als eine 14-Jährige auf die Straße trat und es zum Zusammenstoß zwischen den beiden kam. Die Jugendliche stürzte und zog sich Verletzungen zu. Sie wurde zur Beobachtung in ein Krankenhaus aufgenommen. An dem Mercedes entstand kein Sachschaden.

Die genaue Unfallursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

