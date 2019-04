Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190425 - 465 Frankfurt-Sachsenhausen: Gute Vorbereitung beim Fahrraddiebstahl

Frankfurt (ots)

(ne) Auch als Fahrraddieb muss man auf alles vorbereitet sein. Das dachte sich ein bislang unbekannter Langfinger, der gestern Nachmittag versuchte ein Zweirad in der Mörfelder Landstraße zu entwenden.

Ein mit dem Vorderrad angeschlossenes Zweirad wollte der Täter haben. Passenderweise hatte der Unbekannte ein Ersatzvorderrad gleich mitgebracht. So sparte sich der Dieb das Aufbrechen des Schlosses und montierte einfach die Räder um. Doch glücklicherweise hatte er nicht mit der Besitzerin gerechnet, die soeben vorbeikam, als der Täter gerade leise pfeifend mit seiner Beute wegfahren wollte. Sie rief die Polizei, was den Dieb in die Flucht trieb - ohne Fahrrad.

Der Täter war etwa 20-25 Jahre alt, 170 cm groß, hatte schwarze Haare, einen Dreitagebart, war bekleidet mit einer schwarzen Basecap, einem blauen Kapuzenpullover, schwarzer Hose und weißen Sneakern.

Sachdienliche Hinweise nimmt das 8. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069/755-10800 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell