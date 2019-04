Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190424 - 463 Frankfurt-Rödelheim: Beim Einparken bestohlen

(fue) Am Dienstag, den 23. April 2019, gegen 22.10 Uhr, parkte eine 22-jährige Frankfurterin ihren Pkw in der Fuchstanzstraße ein. Plötzlich öffnete ein bislang unbekannter Täter die Beifahrertür und entwendete eine auf dem Sitz befindliche Tragetasche und eine Lederjacke der Marke Only. Der Täter flüchtete über einen Hinterhof in unbekannte Richtung. In der blauen Tragetasche mit Apothekensymbol befanden sich Sneaker der Marke Nike und ein Paar Trekkingschuhe.

Täterbeschreibung: 20-25 Jahre alt und 160-170 cm groß. Dunkle, kurze Haare, dickliche Figur. Trug eine schwarze Jacke mit weißen Applikationen und eine dunkle Hose.

