Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190426 - 470 Frankfurt-Nordend: Einbruch in Café

Frankfurt (ots)

(ne) Ein unbekannter Täter ist gestern Nacht in ein Café am Merianplatz eingebrochen und hat Bargeld entwendet.

Über die Eingangstür gelangte der Täter gewaltsam in den Innenraum, wo er sich das Geld aus dem Verkaufstresen nahm. Anschließend konnte der Einbrecher unerkannt mit seiner Beute entkommen. Die Polizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen.

