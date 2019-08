Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Mittwoch, 21.08.2019

PI Leer/Emden (ots)

++ Hausfriedensbruch ++ Verkehrsunfallflucht ++ Monitore entwendet ++

Leer - Hausfriedensbruch

Leer - Eine Frau und ein Mann klingelten gestern Nachmittag gegen 16:00 Uhr bei einer 87-jährigen Frau an ihrer Wohnanschrift im Ulmenweg. Die beiden gaben sich als vermeintliche Mitarbeiter der AOK aus und wollten sich unter Vorspiegelung falscher Tatsachen Zutritt zur Wohnung verschaffen. Die vermeintlichen Mitarbeiter machten der Frau gegenüber ein angebliches Angebot über einen kostenlosen Stuhl für das Badezimmer. Die 87-Jährige reagierte richtig. Sie verneinte ein Interesse und verlangte, dass sich beide Personen ausweisen. Daraufhin drängte die unbekannte Frau die 87-Jährige leicht zur Seite und betrat das Wohnhaus. Der unbekannte Mann folgte in das Haus. Nachdem sich die beiden Unbekannten im Erdgeschoss umgeschaut hatten, verließen sie das Haus der 87-Jährigen und begaben sich zu Fuß in Richtung Birkenweg. Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben: ca. 25 Jahre alt, ca. 1,60 m groß, dunkle schulterlange Haare. Die Beschreibung seiner Begleiterin lautet: ca. 35 Jahre alt, ca. 1,75 m groß, schlanke Statur, hellgraue Bekleidung. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Weener - Monitore entwendet

Weener - Erneut kam es im Zeitraum zwischen dem 13.08. und vergangenem Sonntag zu einem Diebstahl aus einem Jugendzentrum im Gräfin-Theda-Weg. Dieses Mal entwendete der Täter zwei Monitore aus den Räumlichkeiten. Der Täter drang womöglich, wie in dem ersten Fall auch, über eine Dachluke in das Jugendzentrum ein. Der erste Einbruch war in der Nacht vom 07.08. auf den Folgetag (Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 08.08.2019). Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

