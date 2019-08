POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Dienstag, 20.08.2019

Polizeiinspektion Leer/Emden

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Dienstag, 20.08.2019

PI Leer/Emden

++ Sachbeschädigung ++ Mutmaßliches Diebesgut sichergestellt (korrigierte Tatörtlichkeit) ++ Bezahlautomat beschädigt ++ Angriff auf Polizeibeamte ++ Trunkenheitsfahrt ++ Haftbefehl vollstreckt ++ Verkehrsunfallflucht ++

Borkum - Sachbeschädigung

Borkum - Im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen beschädigte ein unbekannter Täter ein Zaunelement und diverse Spielzeuge, darunter Plastikschaufeln und -harken, einer Kinderbetreuungsstätte in der Goethestraße. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Holtland/ Nortmoor - Mutmaßliches Diebesgut sichergestellt (korrigierte Tatörtlichkeit)

Holtland/ Nortmoor - In der Pressemitteilung vom 19.08.2019 wurde über einen Diebstahl aus einem Wohnhaus berichtet, bei dem der Täter u.a. eine Handtasche, einen Schlüsselbund und ein Mobiltelefon entwendete. Entgegen der ersten Angabe befand sich der Tatort nicht in der Mühlenstraße in Moormerland, sondern in gleichnamiger Straße in der Gemeinde Holtland. Wie in der gestrigen Pressemitteilung bereits mitgeteilt wurde, konnten Beamte in der Dorfstraße in Nortmoor in Höhe einer dortigen Brücke ein Fahrrad (Bildmaterial) feststellen, in dessen Radtasche Teile des Diebesgutes aufgefunden wurden. Weiterhin fanden die Beamten in der Radtasche eine neuwertige Schlagbohrmaschine des Herstellers Top Craft, Modell TPMB 950E (Bildmaterial). Die Polizei bittet sowohl um Hinweise zur Herkunft der Bohrmaschine als auch zu dem aufgefundenen Fahrrad bzw. Personen, die mit diesem unterwegs waren.

Emden - Bezahlautomat beschädigt

Emden - Geringes Diebesgut erbeutete ein unbekannter Täter aus einem Bezahlautomaten für die Fahrradgarage am Emder Bahnhof zwischen Sonntagabend und Montagmorgen. Um ein Vielfaches höher war dabei der Schaden, den der Unbekannte angerichtet hatte. Die Beamten stellten fest, dass der Automat, der neben dem Haupteingang aufgestellt ist, gewaltsam aufgebrochen wurde. Der Täter erbeutete lediglich eine einstellige Bargeldsumme. Auf etwa 2.500 Euro dahingegen wird der Schaden an dem Automaten geschätzt. Der Täter goss Limonade über den Automaten, wodurch dessen Elektronik erheblich in Mitleidenschaft gezogen wurde. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Angriff auf Polizeibeamte

Emden - Beamte sind gestern Morgen gegen 08:10 Uhr zu einem Einsatz im Stoppelweg in Höhe der dortigen Bahngleise alarmiert worden. Passanten meldeten einen Mann, der sich verhaltensauffällig verhielt. Der Mann hatte Steine aus dem Gleisbett entnommen und in Richtung eines Fahrzeugs geschmissen. Beim Eintreffen der Beamten hielt der Mann, ein 59-jähriger Emder, einen faustgroßen Stein in der Hand hoch. Weil der Emder der Aufforderung den Stein niederzulegen nicht nachkam, setzten die Beamten Reizstoff gegen ihn ein. Dieses zeigte allerdings keine Wirkung. Der 59-Jährige ergriff einen im Umfeld stehenden Eimer und warf ihn in Richtung eines Beamten. Der Beamte wehrte den Angriff ab. Schließlich konnte der 59-Jährige durch einfache körperliche Gewalt und mittels Handfesseln festgehalten werden. Der angeforderte Rettungsdienst verbrachte den verhaltensauffälligen Mann zur Unterbringung in ein Krankenhaus. Bei dem Einsatz wurden keine Personen verletzt.

Leer - Trunkenheitsfahrt

Leer - Mit einem Atemalkoholgehalt von 1,36 Promille war heute Morgen gegen 05:40 Uhr ein 64-jähriger Leeraner in der Ubbo-Emmius-Straße mit einem PKW unterwegs. Beamte hatten den Mann zur Verkehrskontrolle gestoppt und die Fahrtauglichkeit überprüft. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme und stellten den Führerschein des Mannes sicher.

Weener - Haftbefehl vollstreckt

Weener - Ein 24-jähriger Weeneraner ist gestern Nachmittag im Stadtgebiet Weener verhaftet worden. Der Mann war wegen Diebstahls zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden. Weil er zu seinem Strafantritt nicht erschienen war, erließ ein Richter Haftbefehl gegen ihn. Der Weeneraner hat eine Haftstrafe von 174 Tagen zu verbüßen.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Emden - Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte gestern im Zeitraum zwischen 11:30 Uhr und 11:45 Uhr womöglich beim Vorbeifahren mit seinem PKW einen Hyundai i30, der auf einem Parkstreifen in der Straße Am Heuzwinger abgestellt war. An dem Hyundai waren an der Fahrerseite erhebliche Beschädigungen entstanden. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

