POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Freitag, 23.08.2019

Weener - Alkoholisierte Radfahrerin

Weener - In der Nacht auf Freitag, gegen 01:00 Uhr, teilte ein Zeuge der Polizei mit, dass in der Bahnhofstraße eine Frau mit ihrem Fahrrad gestürzt war und zum Teil auf der Fahrbahn lag. Die Person sei kurz zuvor in starken Schlangenlinien gefahren, so der Zeuge. Als die Beamten vor Ort eintrafen, stellten sie fest, dass die Radfahrerin, eine 50-jährige Weeneranerin, nicht unerheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,96 Promille. Zum Zwecke einer Untersuchung auf mögliche Verletzungen und einer Blutentnahme für das eingeleitete Strafverfahren wurde die 50-Jährige mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Emden - Einbruch in Kiosk

Emden - Ein unbekannter Täter drang am Donnerstagmorgen, zwischen 02:00 Uhr und kurz nach 03:00 Uhr, in einen Kiosk in der Neutorstraße ein. In den Verkaufsraum gelangte der Unbekannte durch ein Fenster, welches von der Straße An der Berufsschule über einen Hinterhof erreichbar ist. Ersten Erkenntnissen nach entwendete der Täter aus dem Verkaufsraum Tabakwaren, mehrere in einer Vitrine ausgelegt gewesene Herren- und Damenuhren sowie einen Rucksack. Der Gesamtschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

