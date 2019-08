Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Leer/Emden für Mittwoch, 28.08.2019

PI Leer/Emden (ots)

++ Verkehrsunfall ++ Verkehrsunfallfluchten ++ Diebstahl auf Motoryacht ++

Uplengen - Verkehrsunfall

Uplengen - Ein 16-Jähriger aus Uplengen ist gestern Abend gegen 22:10 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Ostertorstraße schwer verletzt worden. Der Jugendliche war mit einem Mofa unterwegs und beabsichtigte, nach links auf den Parkplatz eines Einkaufsmarktes abzubiegen. Dabei missachtete er den Vorrang einer 21-jährigen Frau aus Uplengen, die mit einem VW Polo in die entgegengesetzte Fahrtrichtung fuhr. Beide Fahrzeuge kollidierten. Der Mofafahrer stürzte und verletzte sich schwer. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein örtliches Krankenhaus. Die 21-Jährige blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren bei dem Zusammenstoß erheblich beschädigt worden.

Moormerland - Verkehrsunfallflucht

Moormerland - Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es gestern gegen 22:05 Uhr im Conrebbersweg. Eine 22-jährige Moormerländerin befuhr mit ihrem Fahrrad den Conrebbersweg in Richtung Kirchstraße, als ersten Erkenntnissen zufolge ein PKW-Fahrer die junge Frau mit nur geringem Seitenabstand überholte. Bei diesem Manöver stürzte die Frau mit ihrem Fahrrad und zog sich leichte Verletzungen zu. Der PKW-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachgekommen zu sein. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - Verkehrsunfallflucht

Leer - Am Dienstagmorgen kam es gegen 08:55 Uhr in der Ubbo-Emmius-Straße, in Höhe des dortigen Lidl-Marktes, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Radfahrer bog vom Parkplatz des Marktes auf den Geh- und Radweg in Richtung stadteinwärts. Unmittelbar nach diesem Vorgang stieß der Radfahrer mit einem 79-jährigen Mann aus Wiesmoor zusammen, der den Weg zu Fuß in Richtung stadtauswärts entlanglief. Der Fußgänger stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein örtliches Krankenhaus. Der Radfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachgekommen zu sein. Ersten Erkenntnissen nach wird der Radfahrer wie folgt beschrieben: ca. 55 bis 60 Jahre alt, Bartträger, längeres Kopfhaar, insgesamt ungepflegtes Äußeres, womöglich alkoholisiert gewesen. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Weener - Verkehrsunfallflucht

Weener - Im Zeitraum zwischen Sonntagabend und Dienstagvormittag beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer womöglich beim Rangieren mit seinem Fahrzeug die massive Mauer eines Friedhofes in der Hauptstraße. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Weener - Diebstahl auf Motoryacht

Weener - Ein unbekannter Täter betrat in der Nacht auf heute, gegen kurz vor 01:00 Uhr, eine im Weeneraner Hafen liegende Motoryacht und entwendete ein Mobiltelefon, Samsung Galaxy S5. Die Motoryacht befand sich an einer Steganlage in der Emsstraße. Der Eigentümer befand sich zum Zeitpunkt des Diebstahls auf seinem Boot und wurde durch ein Geräusch aufmerksam. Als der Eigentümer der Herkunft des Geräusches auf den Grund gehen wollte, sah er, wie der Täter sich neben seinem Boot auf der Steganlage befand. Dort stand das Fahrrad des Eigentümers, welches der Täter kurzerhand an sich nahm und damit in Richtung Innenstadt flüchtete. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes Damenrad mit einem weißen Sattel und weißen Handgriffen. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-339

Polizeistation Filsum 04957-334

Polizeistation Hesel 04950-1214

Polizeistation Jemgum 04958-298

Polizeistation Moormerland 04954-89381110

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-61751

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-1239

Polizeistation Weener 04951-913110

Polizeistation Westoverledingen 04955-935393

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Leer/Emden

Christoph Kettwig

Telefon: 0491/97690-114

E-Mail: christoph.kettwig@polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell