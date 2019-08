Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 27.08.2019

PI Leer/Emden (ots)

++ Einbruch in Apotheke ++ Körperverletzung zwischen Jugendlichen ++ Verkehrsunfallflucht ++

Leer - Einbruch in Apotheke

Leer - In der heutigen Nacht kam es gegen 02:35 Uhr zu einer Alarmauslösung in einer Apotheke im Ostersteg. Die Beamten stellten an der Haupteingangstür eine beschädigte Türscheibe fest. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief jedoch ergebnislos. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde die Haupteingangstür mit einem Teil einer Waschbetonplatte eingeschlagen. Aus dem Verkaufsraum entwendete der Täter Bargeld im unteren dreistelligen Bereich. Der Tatort wurde aufgenommen und Spuren wurden gesichert. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Bunde - Körperverletzung zwischen Jugendlichen

Bunde - Am gestrigen Nachmittag gegen 16:15 Uhr kam es an einer Bushaltestelle in der Weenerstraße zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 15-jährigen aus Bunde. Nach derzeitigen Erkenntnissen stieg der 15-jährige aus einem Bus aus, als er von einem 17-jährigen Bunder, der in Begleitung eines weiteren Jugendlichen war, verbal attackiert wurde. Der 17-jährige schlug daraufhin das Opfer, sodass es zu Boden ging. Vorbeifahrende Passanten wurden auf die Auseinandersetzung aufmerksam und hielten ihren Pkw an, um dem 15-jährigen zu helfen. Der 17-jährige und seine Begleitung flüchteten daraufhin. Der 15-jährige begab sich umgehend zur Polizei. Er wurde durch den Vorfall leicht verletzt. Die Hintergründe für diese Auseinandersetzung müssen im Rahmen der Ermittlungen geklärt werden.

Leer - Verkehrsunfallflucht

Leer - Am gestrigen Nachmittag wurde in der Zeit zwischen 15:30 Uhr und 16:00 Uhr ein grauer Mazda 5 auf dem Parkplatz des Multi-Nord in der Ringstraße durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Mazda war durch den Eigentümer in Höhe des dortigen Baumarktes abgestellt worden. Der Schaden befindet sich rechtsseitig am Heck des Mazdas. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-339

Polizeistation Filsum 04957-334

Polizeistation Hesel 04950-1214

Polizeistation Jemgum 04958-298

Polizeistation Moormerland 04954-89381110

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-61751

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-1239

Polizeistation Weener 04951-913110

Polizeistation Westoverledingen 04955-935393

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Leer/Emden

Heike Rogner

Telefon: 0491/97690-104

E-Mail: heike.rogner@polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell