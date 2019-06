Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Navigationssysteme gestohlen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - kri.Am gestrigen Tag wurden der Hildesheimer Polizei zwei Fahrzeugaufbrüche gemeldet. In beiden Fällen wurden die eingebauten Navigationsgeräte entwendet. Ein Pkw wurde in der Goffauxstraße am 23.06.2019 gegen 19:00 Uhr von dem Eigentümer abgestellt und verschlossen. Am nächsten Morgen stellte er gegen 07:15 Uhr den Einbruch in sein Fahrzeug fest. Aus dem schwarzen Tiguan nahmen die unbekannten Täter ein Navigationssystem als Beute, nachdem sie sich vermutlich über die Heckklappe Zutritt in den Pkw verschafft hatten, an sich. Bei dem zweiten Fahrzeug handelte es sich ebenfalls um einen schwarzen VW Tiguan. Er stand unter einem Carport in der Straße Raiffeiesenweg in Hildesheim. In diesem Fall kann die Tatzeit nur auf das Wochenende, 21.06.2019 14:00 Uhr bis 24.06.2019 08:00 Uhr, begrenzt werden, weil die Eigentümer verreist waren. Die Kabel des gestohlenen Navigationsgerätes hingen aus der zugehörigen Vorrichtung. Die Ermittlungen bezüglich der Vorgehensweise der unbekannten Täter dauert noch an. Hinweise nimmt die Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-115 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Pressestelle

Kristin Möller

Telefon: 05121/939104

E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell