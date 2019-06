Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Vandalismus in der Hammerschmiede

Ludwigsburg (ots)

Seit Mitte April beschäftigte das Polizeirevier Kornwestheim eine Serie von Sachbeschädigungen am Gebäude der ehemaligen Hammerschmiede in der Aldinger Straße in Kornwestheim. Nachdem die erste Tat in der Nacht vom 17. auf den 18. April registriert worden war, kamen nahezu wöchentlich neue Fälle hinzu. Anfang Mai bestand der Aktenordner, den der ermittelnde Beamte beim Polizeirevier Kornwestheim führte, bereits aus sechs Anzeigen gegen unbekannte Täter. In nahezu allen sechs Fällen hatten die Unbekannten in dem Gebäude randaliert, Gegenstände beschädigt und teilweise Graffiti gesprüht. Die Verantwortlichen, die sich ehrenamtlich um die denkmalgeschützte Schmiede kümmern, hatten zwischenzeitlich in Absprache mit der Polizei eine Kameraüberwachung installiert. Diese Kameras fingen schließlich vier Jugendliche ein, die sich zu tatrelevanten Zeiten auf dem Gelände der Hammerschmiede herumgetrieben hatten. Diese Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 15 Jahren konnten im weiteren Verlauf auch identifiziert und ermittelt werden. Der Tatverdacht gegen die vier hat sich bislang jedoch nicht erhärtet, denn die Kameraaufnahmen betreffen nur den Außenbereich des denkmalgeschützten Gebäudes. Darüber hinaus riss die Serie auch nicht ab. Vom 17. auf den 18. Mai kam es zu einer weiteren Tat und nur wenige Tage danach, am 23. Mai, registrierte die Polizei die bislang letzte Sachbeschädigung. Dieser Fall ging mit enormen Beschädigungen einher. Die Täter hatten offensichtlich ihrer blanken Zerstörungswut freien Lauf gelassen. Scheiben wurde eingeschlagen, Türen eingetreten, der Inhalt fast sämtlicher Schränke wurde im Gebäude verteilt und wieder hinterließen die Unbekannten Graffiti. Ein bestimmtes Graffito, bestehend aus drei Ziffern, erregte die Aufmerksamkeit des ermittelnden Polizeibeamten besonders. Denn er erkannte es wieder. Er konnte es drei bereits polizeibekannte Kindern zwischen elf und zwölf Jahren zuordnen. Einer der beiden Elfjährigen gab schließlich gegenüber dem Polizisten auch zu, gemeinsam mit seinen beiden Freunden die beiden zuletzt registrierten Taten begangen zu haben. Möglicherweise kommt das Trio jedoch auch für weitere der Sachbeschädigungen in Betracht. Die Ermittlungen dauern an.

