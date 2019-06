Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unfallflucht, PKW aufgebrochen; Böblingen: Unfall zwischen PKW-Lenker und Motorradfahrer, Putzmaschine gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Sindelfingen: Unfallflucht - Fußgänger verletzt

Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07032/697-0, sucht Zeugen, die am Mittwoch gegen 17.40 Uhr einen Unfall in der Schwertstraße in Sindelfingen beobachten konnten. Ein 28 Jahre alter Fußgänger war gerade im Begriff die Schwertstraße zu überqueren, als ein noch unbekannter Fahrzeuglenker von der Nüssstraße nach rechts in die Schwertstraße abbog und es wohl zu einem Unfall kam. Der PKW-Lenker fuhr dem Fußgänger über den Fuß und setzte seine Fahrt anschließend weiter in Richtung eines Einkaufsmarkts fort. Der 28-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Möglicherweise war der Unbekannte mit einem schwarzen, Van-ähnlichen PKW der Marke Opel unterwegs.

Sindelfingen: PKW aufgebrochen und Handtasche gestohlen

Mit einer Lederhandtasche machte sich ein noch unbekannter Täter aus dem Staub, der am Mittwoch zwischen 16.20 Uhr und 16.45 Uhr in einen Ford einbrach, der auf dem Parkplatz einer Kirche in der Bleichmühlestraße in Sindelfingen stand. Der Dieb schlug die Scheibe der Fahrertür ein und konnte sich so Zugang ins Innere des Fahrzeugs verschaffen. Vom Sitz der Beifahrerseite stahl er schließlich eine dort zurück gelassene Ledertasche, in der sich diverse Gegenstände im Gesamtwert von etwa 150 Euro befanden. Der Sachschaden dürfte sich ebenfalls auf einen dreistelligen Betrag belaufen. Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0, sucht Zeugen.

Böblingen: Unfall zwischen PKW-Lenker und Motorradfahrer

Leichte Verletzungen zog sich ein 22 Jahre alter Motorradfahrer zu, der am Mittwoch gegen 15.35 Uhr in der Hanns-Klemm-Straße in Böblingen in einen Unfall verwickelt war. Der Zweiradfahrer fuhr hinter einem gleichaltrigen BMW-Lenker die Hanns-Klemm-Straße in Richtung der Calwer Straße entlang. Auf Höhe der Heinkelstraße setzte der Zweiradfahrer zum Überholen seines Vordermannes an, wobei er vermutlich übersehen hatte, dass der BMW-Lenker nach links in die Heinkelstraße abbiegen wollte. In der Folge kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge und der Motorradfahrer stürzte. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Weder der BMW noch die Suzuki waren noch fahrbereit, so dass beide Fahrzeuge abgeschleppt werden mussten. Es entstand ein Sachschaden von rund 8.000 Euro.

Böblingen-Dagersheim: Putzmaschine gestohlen

Auf einer Baustelle im Salzlandenweg in Dagersheim trieben noch unbekannte Diebe zwischen Dienstag 18.00 Uhr und Mittwoch 06.30 Uhr ihr Unwesen. Die Unbekannten ließen eine Spritzmaschine samt Förderanlage für Verputzarbeiten mitgehen. Da die Maschine ein Gewicht von mehreren hundert Kilogramm aufweist, wurde sie vermutlich mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert. Der Wert des Diebesguts dürfte sich auf eine vierstellige Summe belaufen. Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07032/13-2500, bittet um Hinweise.

