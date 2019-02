Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung der Polizei Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Wechselseitige Körperverletzung, Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr Zwischen insgesamt drei Personen kam es am Samstagmittag, gg. 13:45 Uhr, in der Kolberger Straße, Ecke Lessingstraße zu einer Schlägerei. Die Beteiligten beschuldigen sich gegenseitig und behaupten sich jeweils nur gewehrt zu haben. U.a. wurde seitens eines Beschuldigten behauptet, zuvor von einem der anderen mit dem Pkw angefahren worden zu sein. Zeugen dieser Auseinandersetzung konnten von den eingesetzten Beamten nicht festgestellt werden. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 04421-9420 bei der Polizei in Wilhelmshaven zu melden. Fahren unter Alkoholeinfluß, Verkehrsunfallflucht Am Samstag, gegen 14:00 Uhr, fällt einer Funkstreife eine 43 jährige Autofahrerin durch ihre massive unsichere Fahrweise auf. Sie befuhr die Inhauser Landstraße in starken Schlangenlinien mit eingeschaltetem Warnblinklicht. Bei einer anschl. Kontrolle werden alkoholbedingte Ausfallerscheinungen bei ihr festgestellt. Zudem war sie nicht mehr in der Lage einen Alcotest ordnungsgemäß durchzuführen. Während der Blutentnahme im Krankenhaus wird durch eine weitere Funkstreife ein Verkehrsunfall in der Salzastraße aufgenommen und ermittelt, dass sie zuvor gg. 13:30 Uhr auf einen vor ihr abbremsenden Pkw aufgefahren war. Der völlig perplexen 60 Jahre alten Geschädigten übergab sie einfach nur ihre Visitenkarte. Sie sei daraufhin wieder eingestiegen und weitergefahren. Zwei Ermittlungsverfahren wurden wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Ihr tschechischer Führerschein wurde sichergestellt. Fahren unter Alkoholeinfluß Gegen einen 22 jährigen Autofahrer wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, weil er am Samstag, gegen 02:45 Uhr, seinen Pkw mit 0,68 Promille Alkohol befuhr. Er wurde in der Friedrich-Paffrath-Straße angehalten und kontrolliert. Seinen Führerschein durfte er vorerst behalten. Vorfahrtsmissachtung mit anschl. Totalschaden beider Pkw Im Kreuzungsbereich der Freiligrathstraße mit dem Wilhelm-Busch-Weg kam es am Freitagmorgen, um 06:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall, weil der 48-jährige wartepflichtige Autofahrer die auf der Freiligrathstraße fahrende 60-jährige Autofahrerin übersah. Durch den Zusammenstoß wurde beide Pkw (BMW, Audi) so stark beschädigt, dass beide nicht mehr fahrbereit waren. Es entstand nach polizeilicher Einschätzung an beiden Pkw wirtschaftl. Totalschaden.

