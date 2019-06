POL-LB: Gerlingen: Schrauben in den Autoreifen-Polizei sucht Zeugen; Kornwestheim: Dämmmaterial in Brand geraten; Asperg: Balkonbrand

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Gerlingen: Schrauben in den Autoreifen - Polizei sucht Zeugen

Eine unschöne Entdeckung musste die Fahrerin eines Opel am Dienstagmorgen in Gerlingen machen. Über Nacht stand ihr Fahrzeug in der Bachstraße auf einem ihr zugeteilten Stellplatz. Als sie am Dienstag gegen 09.00 Uhr zu dem Opel kam, stieg sie wie gewöhnlich ein und wollte losfahren. Doch der PKW reagierte nicht wie üblich. Schließlich stellte die Frau fest, dass zwei Reifen platt waren. Die Überprüfung des Fahrzeugs in einer Werkstatt ergab, dass die Reifen durch Schrauben beschädigt worden waren. Darüber hinaus habe die Werkstatt in der letzten Zeit vermehrt Kunden bedient, deren Fahrzeuge auf dieselbe Art und Weise beschädigt waren. Nach bisherigen Erkenntnissen hätten diese Fahrzeuge meist in der Weilimdorfer Straße und Umgebung gestanden. Das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156/4352-0, bittet Zeugen und insbesondere weitere Geschädigte sich zu melden.

Kornwestheim: Dämmmaterial in Brand geraten

Die Freiwillige Feuerwehr Kornwestheim befand sich am Mittwoch gegen 11.00 Uhr mit insgesamt 24 Wehrleuten in der Theodor-Heuss-Straße in Kornwestheim im Einsatz. Der Hausmeister eines Gebäudekomplexes hatte zur Unkrautvernichtung auf dem Gelände des Komplexes einen Bunsenbrenner benutzt. Mutmaßlich geriet hierbei das Dämmmaterial, das sich unter der Hausfassade befindet, in Brand. Ein Zeuge wies den Mann daraufhin, worauf er sofort die Feuerwehr verständigte. Die Einsatzkräfte mussten etwa fünf Quadratmeter der Fassadenfläche entfernen, um das kokelnde Material löschen zu können. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

Asperg: Balkonbrand

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am Mittwoch gegen 18.00 Uhr in der Eglosheimer Straße in Asperg zu einem Balkonbrand. Diverse Gegenstände, wie ein Gartentisch, ein Elektrogrill und Kunststoffpflanzen, fingen Feuer und brannten nahezu komplett herunter. Ein Nachbar, der die Flammen entdeckt hatte, griff unverzüglich zu einem Handfeuerlöscher und konnte so vermutlich das Übergreifen auf die Hausfassade verhindern. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Asperg, die mit fünf Fahrzeugen und 34 Einsatzkräften ausrückte, konnte den Brand schließlich löschen. Während des Einsatzes musste die Eglosheimer Straße kurzfristig gesperrt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht derzeit noch nicht fest.

