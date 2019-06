Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Busfahrer attackiert Fahrgast; Freiberg am Neckar: Unfallflucht auf Discounterparkplatz

Ditzingen-Hirschlanden: Busfahrer attackiert Fahrgast

Auf einen äußerst aggressiven Busfahrer traf ein 16-Jähriger, als er am Dienstag kurz nach 14.00 Uhr in Hirschlanden in einen Bus der Linie 651 einsteigen wollte. Zunächst hielt der noch unbekannte Fahrer seinen Linienbus zwar im Bereich der Haltestelle an, öffnete jedoch die Tür nicht, sondern schien direkt weiterfahren zu wollen. Als der 16-Jährige, der in Begleitung einer Klassenkameradin war, gegen die Scheibe klopfte, öffnete der Fahrer zwar, allerdings kam er dem einsteigenden Jugendlichen direkt entgegen und stieß ihn rückwärts aus dem Bus. Unmissverständlich gab der Fahrer dem Fahrgast zu verstehen, dass er ihn nicht mitnehmen werde. Zwischen den beiden entstand nun ein Wortgefecht. Schließlich packte der Unbekannte den 16-Jährigen am T-Shirt, versuchte ihn zu Boden zu bringen und schlug ihm schließlich ins Gesicht. Um nicht zu Boden zu stürzen, wehrte sich der Jugendliche und schlug um sich. Nachdem er sich befreit hatte, flüchtete der 16-Jährige in Richtung Schule und teilte den Vorfall einer Lehrerin mit. Das Polizeirevier Ditzingen hat die Ermittlungen gegen den noch unbekannten Busfahrer wegen Körperverletzung übernommen.

Freiberg am Neckar-Geisingen: Unfallflucht auf Discounterparkplatz

Am Dienstag verübte ein noch unbekannter Mann gegen 17.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Ruitstraße in Freiberg am Neckar eine Unfallflucht. Gemäß einer Zeugenaussage, soll der Unbekannte mit einem Einkaufswagen gegen einen geparkten Fiat gefahren sein. Obwohl der Zusammenstoß zu hören war, habe der Mann nichts weiter unternommen, sondern sei schlussendlich in seinen PKW gestiegen und davon gefahren. Der am Fiat entstandene Sachschaden steht abschließend noch nicht fest. Das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144/900-0, bittet weitere Zeugen, sich zu melden.

