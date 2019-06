Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Verkehrsunfallflucht mit 2.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Beim Vorbeifahren hat der unbekannte Lenker eines vermutlich blau lackierten Fahrzeugs am Dienstagmittag gegen 13:30 Uhr einen in der "kleine Gasse" abgestellten Mercedes im Bereich des rechten Kotflügels beschädigt. Trotz eines angerichteten Sachschadens von etwa 2.000 Euro machte sich der Unbekannte aus dem Staub.. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, in Verbindung zu setzen.

