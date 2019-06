Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unfallflucht; Kornwestheim: Feuerwehreinsatz; Ditzingen: Unbekannter macht sich an Roller zu schaffen

Ludwigsburg (ots)

Ludwigsburg: Unfallflucht

Ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro hinterließ ein noch unbekannter Fahrzeuglenker, der am Dienstag zwischen 17.00 Uhr und 18.30 Uhr einen PKW auf einem Parkplatz am Karlsplatz in Ludwigsburg touchierte. Vermutlich stieß der Unbekannte beim Ausparken gegen den Mercedes. Doch statt sich anschließend um den Unfall zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141/18-5353, entgegen.

Kornwestheim: Feuerwehreinsatz

Acht Fahrzeuge und insgesamt 21 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Kornwestheim rückten am Dienstag gegen 13.10 Uhr in die Achalmstraße in Kornwestheim aus, nachdem ein Brand in einem leerstehenden Gebäude gemeldet worden war. Mutmaßlich hatten zwei elf und zwölf Jahre alte Kinder bereits morgens in dem Haus gezündelt. Als sie mittags zurückkehrten, stellten sie eine starke Rauchentwicklung in dem Gebäude fest, obwohl sie davon ausgegangen waren, dass sie ihre morgendliche Zündelei wieder gelöscht hatten. Hierauf alarmierten sie die Feuerwehr. Der zwölfjährige Junge musste mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden. Sein elf Jahre alter Freund wurde einem Erziehungsberechtigten übergeben.

Ditzingen: Unbekannte macht sich an Roller zu schaffen

Das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156/4352-0, sucht Zeugen, die weitere Hinweise zu einem versuchten Diebstahl geben können, den ein noch unbekannter Täter am Mittwoch gegen 00.40 Uhr in der Zollernstraße in Ditzingen verübte. Einer Passantin war eine Person aufgefallen, die sich an einem am Straßenrand stehenden Roller zu schaffen machte. Als der Unbekannte, der sein Gesicht vermutlich mit einer Sturmhaube vermummt hatte und ein weißes T-Shirt sowie eine Jeans trug, seine Beobachterin entdeckte, flüchtete er zu Fuß in Richtung der Württembergstraße. Die alarmierte Polizei stellte fest, dass sich der Täter an der Batterie des Rollers zu schaffen gemacht hatte. Ob ein Sachschaden entstanden ist, steht noch nicht fest.

