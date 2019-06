Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Opel angefahren; Sindelfingen: gegen Schranke geprallt

Ludwigsburg (ots)

Leonberg: Opel angefahren

Im Johannes-Binder-Weg wurde am Montag in der Zeit von 19.00 Uhr bis 22.00 Uhr ein geparkter Pkw Opel auf der Fahrerseite im Bereich der hinteren Tür durch einen anderen Pkw beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Schaden in Höhe von 3.000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leonberg unter Telefon 07152/6050 in Verbindung zu setzen.

Sindelfingen: gegen Schranke geprallt

Am Dienstag gegen 18.45 Uhr übersah die 23-jährige Fahrerin eines Mercedes in der Döffinger Straße eine über die gesamte Fahrbahn ragende Absperrschranke und fuhr unter dieser durch. An ihrem Pkw entstand dadurch ein Schaden von mindestens 15.000 Euro. Der Schaden an der Schranke beläuft sich auf 2.500 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell