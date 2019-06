Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gärtringen: Motorradfahrer "durchbricht" Kontrollstelle; Herrenberg: Unfallflucht auf Tankstellengelände; BAB 81/Nufringen: Reifen auf der Fahrbahn-Unfall mit 7.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Gärtringen-Rohrau: Motorradfahrer "durchbricht" Kontrollstelle

Wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermitteln Beamte des Polizeireviers Herrenberg derzeit gegen einen noch unbekannten Motorradfahrer. Mehrere Beamte hatten am Dienstag ab etwa 15.00 Uhr im Bereich der Kreisstraße 1045, auf der eine Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h erlaubt ist, bei Gärtringen-Rohrau eine Kontrollstelle eingerichtet. Gegen 16.35 Uhr sollte ein Motorradfahrer kontrolliert werden, da eine Geschwindigkeitsmessung ergeben hatte, dass er mutmaßlich mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Hierauf begab sich ein Polizist an den Straßenrand und signalisierte dem Unbekannten, dass er seine Geschwindigkeit reduzieren solle, während ein zweiter Beamter versuchte ihn mit einer Kelle auf die Kontrollstelle aufmerksam machen und ihn zum Anhalten zu bringen. Statt den Weisungen Folge zu leisten, zog der Unbekannte seine Maschine zur Mitte der Fahrbahn hin und beschleunigte. Da nun jedoch Gegenverkehr herrschte, konnte er dem Beamten mit der Kelle nicht weiter ausweichen, so dass der Polizist schließlich zur Seite sprang. Der Unbekannte machte sich indes in Richtung Rohrau davon. Der Motorradfahrer ist etwa 180 cm groß und hat einen kräftigen Körperbau. Er war mit einem weißen Muskelshirt und einer kurzen Hose bekleidet. Der Mann trug einen schwarzen Helm und war mit einem weißen Motorrad unterwegs. Das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032/2708-0, sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Motorradfahrer geben können.

Herrenberg: Unfallflucht auf Tankstellengelände

Das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032/2708-0, sucht Zeugen, die am Dienstag gegen 14.20 Uhr in der Daimlerstraße in Herrenberg eine Unfallflucht beobachten konnten. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker setzte auf dem Gelände einer Tankstelle rückwärts zurück und prallte hierbei gegen eine der Zapfsäulen. Ohne sich anschließend jedoch um den Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro zu kümmern, machte er sich aus dem Staub.

BAB 81/Nufringen: Reifen auf der Fahrbahn - Unfall mit 7.000 Euro Sachschaden

Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro und ein nicht mehr fahrbereiter Toyota sind das Ergebnis eines Unfalls, der sich am Dienstag gegen 22.25 Uhr auf der Bundesautobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Gärtringen und Herrenberg ereignete. Der 56 Jahre alte Fahrer des Toyota musste, während er auf der rechten Spur in Richtung Singen unterwegs war, plötzlich feststellen, dass dort ein LKW-Reifen lag. Der Mann konnte dem Gegenstand nicht mehr ausweichen und touchierte ihn. Durch den Aufprall wurde der Reifen in den Grünstreifen geschleudert. Der Toyota musste anschließend abgeschleppt werden. Die Verkehrspolizeidirektion Ludwigsburg, Tel. 0711/6869-0, sucht nun Zeugen, die Hinweise zur Herkunft des Reifens machen können.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell