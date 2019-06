Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/Stuttgart: Mercedes ausgebrannt

Ludwigsburg (ots)

Aus noch unbekannter Ursache geriet am Dienstag gegen 18.00 Uhr ein Mercedes, in dem ein 38-jähriger Fahrer gemeinsam mit seiner Familie unterwegs war, auf der Bundesautobahn 8 zwischen der Anschlussstelle Stuttgart-Möhringen und dem Autobahnkreuz Stuttgart in Brand. Der Fahrer hielt hierauf in einer Nothaltebucht an und die Insassen verließen den PKW. Die alarmierten Feuerwehren, Flughafenfeuerwehr Stuttgart sowie die Freiwillige Feuerwehr Stuttgart-Vaihingen befanden sich mit insgesamt 22 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen vor Ort und löschten den PKW, der im Vollbrand stand, zügig ab. Verletzt wurde niemand. Die Familie setzte ihre Fahrt anschließend mit einem Taxi fort. Der Mercedes wurde abgeschleppt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte abschließend noch nicht beziffert werden.

