Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Nach schwerem Unfall auf der A 81

Böblingen am Dienstag: 42-Jährige Frau gestorben

Ludwigsburg (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Dienstag, 04.06.2019 gegen 14:50 Uhr auf der A 81 Singen-Stuttgart, zwischen den Anschlussstellen Ehningen und Böblingen-Hulb (wir berichteten), ist eine 42-jährige Frau am Mittwoch in einem Krankenhaus ihren schweren Verletzungen erlegen. Sie war als Beifahrerin im Fiat Punto ihres 52-jährigen Ehemannes unterwegs gewesen, der sich wie auch ihr mitfahrendes sechsjähriges Kind schwere Verletzungen zugezogen hatte. Die polizeilichen Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an.

