POL-PDLD: Edenkoben - Geldbörse beim Einkaufen entwendet

Polizeidirektion Landau

Edenkoben (ots)

Am 13.06.2019, zwischen 12 Uhr und 12:30 Uhr, war die 67-jährige Geschädigte in einem Einkaufsmarkt in der Staatsstraße in Edenkoben einkaufen. Ihre mitgeführte Geldbörse legte die Geschädigte auf ihren Einkaufskorb. Diese wurde durch unbekannte Täter entwendet. In der Geldbörse befand sich eine EC-Karte sowie ein geringer Bargeldbetrag. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Edenkoben unter 06323-9550 oder piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. In Einkaufsmärkten kommt es immer wieder zu Diebstählen von Geldbörsen. Legen Sie Geldbörsen daher nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Edenkoben

Mike Bourdy



Telefon: 06323 955 0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



