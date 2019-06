Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Annweiler Straße 17, 13.6.2019, 14.45 Uhr Ladendiebstahl

Landau (ots)

Am 13.6.2019, gegen 14.45 Uhr, ereignete sich in einer Filiale eines Discountmarktes in Landau, Annweiler Straße, ein Ladendiebstahl. Ein amtsbekannter 36-jähriger Mann nahm Waren im Wert von 36.--EUR an sich und benutzte eine nicht akzeptierte Karte für die EC-Kartenzahlung. Danach entfernte er sich mit der Ware ohne Bezahlung.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell