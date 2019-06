Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bornheim, Hauptstraße 12.6.2019, 13.40 Uhr Betrunkener Pkw-Fahrer verursacht Verkehrsunfall

Ein 28-jähriger Pkw-Fahrer eines Kleinwagens verursachte am 12.6.2019, gegen 13.40 Uhr in der Bornheimer Hauptstraße einen Verkehrsunfall. Zunächst streifte er zwei am Straßenrand geparkte Pkw, setzte seine Fahrt unbeirrt fort, ehe er ein paar Häuser weiter in einer scharfen Rechtskurve endgültig die Kontrolle über seinen Pkw verlor. Hier erfasste der Pkw eine auf dem linken Gehweg stehende Sitzbank, beschädigte eine dahinter liegende Grundstückseinfriedung und streifte den Sockel einer Hauswand aus massivem Sandstein. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000EUR. Der Pkw des Verursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Durchführung eines Atemalkoholtestes beim Fahrer ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,08 Promille. Die Folge für den ihn waren, Blutentnahme, Sicherstellung Führerschein und Einleitung eines Ermittlungsverfahrens.

