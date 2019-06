Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rülzheim: Mit 1,29 Promille unterwegs

Rülzheim (ots)

Die Sicherstellung seines Führerscheins und des Fahrzeugschlüssels sind die Folgen einer Verkehrskontrolle gegen 0.45 Uhr in der Nacht auf Donnerstag für einen 37-jährigen Mann aus Baden-Württemberg. Er wurde mit seinem Fahrzeug durch eine Streife vor dem Campingplatz in Rülzheim kontrolliert. Da der Mann nach Alkohol roch, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab 1,29 Promille, was neben der Sicherstellung der genannten Gegenstände auch eine Blutprobe und eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr nach sich zog.

