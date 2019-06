Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim: Wechselgeldautomat aufgebrochen

Germersheim (ots)

Im Zeitraum von Samstag bis Mittwoch verschafften sich bislang unbekannte Täter unberechtigten Zugang zu einer Werkstattkammer der Autowaschanlage In der Kranenbleis. Vermutlich mittels eines Schraubendrehers brachen die Täter den Wechselgeldautomaten auf und entnahmen Bargeld im dreistelligen Bereich. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim unter der Telefonnummer 07274/958-0 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

