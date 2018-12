POL-F: 181202 - 1181 Frankfurt-Westend: Jacke geraubt

Frankfurt (ots) - (mc) Am Samstagmorgen (01. Dezember 2018) wurde ein Mann im Gärtnerweg überfallen und ausgeraubt.

Gegen 06.30 Uhr wurde der alkoholisierte Zustand eines 34-jährigen ausgenutzt, um von seinem späteren Peiniger an den Tatort gelockt zu werden. Dort fiel er unvermittelt über sein Opfer her und schlug mehrfach in dessen Gesicht und ihn dabei nicht unerheblich zu verletzen. Im Anschluss forderte er unter Androhung weiterer Schläge die Herausgabe der Jacke des Mannes. Mit der mehreren hundert Euro teuren Beute flüchtete der Schläger kurz darauf in Richtung Reuterweg.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Männlich, vermutlich osteuropäischer Herkunft, ca. 20 Jahre alt, ca. 1,80m groß, schlanke Statur, kurze, braune Haare, bekleidet mit einer schwarzen Jacke und er sprach Deutsch mit einem osteuropäischen Akzent.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zur Identität und Angaben zur Tat machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 / 755 - 51499 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell